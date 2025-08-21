Nihat Kahveci, canlı yayında Fenerbahçe'ye reçete yazdı: "Yapma hocam, uğursuzluk getiriyor!"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti.



Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-lacivertliler, tur umudunu Portekiz'e bıraktı. Eşleşmenin rövanşı, 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Estadio da Luz'da oynanacak.



Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirdi ve Jose Mourinho'ya önerilerde bulundu.



İşte Kahveci'nin sözleri:



"BU PARALARI NE İÇİN VERDİK?"



"Real Madrid'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan takım Benfica. 10 kişi kaldılar gol yemediler. Fenerbahçe ise doldur boşalt oynadı. Ceza sahası dışında heyecanlanamıyorum bile. Duran çok kötü espri ama adı gibi Duran. Duran ile En Nesyri, 50-60 milyondan bahsediyoruz. Ne için verdik, Türkiye Süper Ligi'nde indirsinler gol atsın diye verilmiyor, buralar için veriliyor."

"TAKIMA KORNER ÇALIŞTIRSIN"



"Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri yine Nelson Semedo'ydu. Fenerbahçe iyi defans yapıyor, rakibine net pozisyon vermiyor. Mourinho'ya sesleniyorum. Takıma korner çalıştırsın. Fenerbahçeli taraftarlar; Mourinho'ya sosyal medyadan yazın, takıma korner çalıştırsın. Szymanski'ye 150 tane, İrfan Can Kahveci'ye 50 tane korner attırsın çünkü o sonradan giriyor, çok vakti yok."

"YAPMA HOCAM, UĞURSUZLUK GETİRİYOR"



"Fenerbahçe duran topları değerlendiremiyor, set oyunu oynayamıyor. Pozisyona giremiyor. Fenerbahçe ofansif açıdan çok eksik, çok zayıf. Fenerbahçe'ye koşmuyor demem. Defansif açıdan sıkıntı yok ama hücumu sorunlu. Mourinho sen de devre bitmeden soyunma odasına gitme. Uğursuzluk getiriyor."



"KEREM'İ BEĞENDİM, GELİŞMİŞ"



"Kerem Aktürkoğlu'nu beğendim. Kendini geliştirmiş. Sırtı dönük alıyor, pas veriyor. İyi bir frikiği var. Defansa yardım ediyor. Bana Kerem'in ilk 11 başlaması sürpriz oldu. Sakatlığı vardı. Fiziksel olarak durumu iyi olmayabilirdi. Sonra transfer durumu vardı."



TUR YÜZDESİ



"Bana göre tur yüzde 60 Benfica, yüzde 40 Fenerbahçe'de. Her şey bitmedi. O deplasman kolay değil."