Nihat Kahveci, Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası esti gürledi: "Aklım almıyor, hangi depoda bekliyor?"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.



Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Timber ve 90+1. dakikada Hadj kaydetmişti. Fenerbahçe'nin sayısı ise 86. dakikada Sofyan Amrabat'tan gelmişti. Bu skorun ardından Hollanda ekibi, rövanş öncesi avantajlı konuma geçti.



Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında çarpıcı ifadeler kullandı.



"HANGİ DEPODA BEKLİYOR?"



Fenerbahçe'nin transfer politikasına değinen Kahveci, "Sen bu sene Feyenoord maçına tek yeni transfer Brown'la başlıyorsun. Asensio hangi depoda bekliyor, niye bu maçta yok?" dedi.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDERSEN..."



Şampiyonlar Ligi'nin öneminden bahseden ünlü yorumcu, "Önünde prestij var, taraftara verebileceğin moral var. 50 milyon euro kazanabileceğin ekonomik güç, Şampiyonlar Ligi'ne girersen 17 yıldır o müziği dinlemeyen Fenerbahçe taraftarı kendine gelecek, biz de mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.