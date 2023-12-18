Nijerya sıtması panik yarattı: Kocaelispor başkanı Engin Koyun hastaneye başvurdu

ASBAŞKAN SITMA SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden ikili, sporcuları izledi.

Nijerya dönüşü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Ekrem Can, 16 Aralık'ta sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.



Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un da bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu ve check-up yaptırdığı bildirildi.