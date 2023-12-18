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Nijerya sıtması panik yarattı: Kocaelispor başkanı Engin Koyun hastaneye başvurdu

Sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can (48) ile Nijerya'da bulunan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, tedbir amaçlı hastaneye başvurdu.

Nijerya sıtması panik yarattı: Kocaelispor başkanı Engin Koyun hastaneye başvurdu
Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can hayatını kaybetti

Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can hayatını kaybetti

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Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 20 gün önce Nijerya’ya gitti.

Nijerya sıtması panik yarattı: Kocaelispor başkanı Engin Koyun hastaneye başvurdu - 1

ASBAŞKAN SITMA SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Burada kentteki akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden ikili, sporcuları izledi.

Nijerya dönüşü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Ekrem Can, 16 Aralık'ta sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un da bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu ve check-up yaptırdığı bildirildi.

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