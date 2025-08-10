Niko Jankovic kimdir? Fenerbahçe'nin transfer adaylarından olan Niko Jankovic hangi mevkide oynuyor?

Niko Jankovic, 25 Ağustos 2001 tarihinde Hırvatistan’da dünyaya gelen profesyonel bir futbolcudur. Kariyerine genç yaşlarda Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Janković, top tekniğini ve oyun zekâsını geliştirmesiyle kısa sürede dikkat çekmiştir. Forvet arkasında on numara mevkisinde görev yapan oyuncu, hücum hattındaki etkinliği ve gol katkısıyla tanınır. Hırvatistan 1. Futbol Ligi (HNL) ekiplerinden Rijeka’nın formasını giyen Janković, kulübüyle 2024–25 sezonunda hem Hırvatistan Ligi hem de Hırvatistan Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanan futbolcu, aynı zamanda Hırvatistan’ın çeşitli yaş gruplarındaki millî takımlarında da forma giymiştir.



Genç yaşına rağmen önemli başarılara imza atan Niko Jankovic, hem kulüp hem de millî takım seviyesinde geleceğin en umut vadeden Hırvat futbolcuları arasında gösterilmektedir.



FENERBAHÇE'YE TRANSFERİYLE GÜNDEMDE



Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu tarafından Fenerbahçe ve HNK Rijeka'nın Niko Jankovic transferi için 5.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

