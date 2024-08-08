Nikola Boranijasevic ve Danijel Aleksic, Konyaspor'da

Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor dün akşam saatlerinde Konya'ya getirdiği sağ bek oyuncusu Nikola Boranijasevic ile 1+1 yıllık ve orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile de 2+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

"TARAFTARIMIZIN KARŞISINA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



İmza töreninden sonra konuşan Nikola Boranijasevic, "Konyaspor, gerçekten büyük bir camia ve ateşli taraftarı var. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızla birlikte bir bütün olacağız ve güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.



"İMZA TÖRENİ SONRASI HEMEN ANTRENMANA ÇIKACAĞIM"



İmza töreninden sonra konuşan Danijel Aleksic, "Konya'da olduğum için çok mutluyum. İmza töreni sonrası hemen antrenmana çıkacağım. Kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızı alacağımız galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Bu arada 5 sezon formasını giydiğim Başakşehir Ailesi'ne de çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.