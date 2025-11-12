Nikola Jokic 35 sayıyla oynadı, Denver Nuggets kazandı
12.11.2025 10:25
Reuters
NBA'de Denver Nuggets, Sacramento Kings'i 122-108 mağlup etti.
NBA'de yeni sezona 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile başlayan Denver Nuggets, Sacramento Kings'in konuğu oldu.
Nikola Jokic'in 35 sayı, 15 ribaund ve 7 asist ile oynayarak "double-double" yaptığı maçta kazanan 122-108'lik skorla Denver Nuggets oldu.
Konuk ekibin yıldız oyuncusu Jamal Murray, attığı 23 sayıyla Jokic'e eşlik etti.
Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis'in attığı 19 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Doug Christie'nin çalıştırdığı Sacramento Kings, bu sezon içinde çıktığı 11. maçta sekizinci mağlubiyetini almış oldu.