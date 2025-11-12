Nikola Jokic 35 sayıyla oynadı, Denver Nuggets kazandı

NBA'de yeni sezona 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile başlayan Denver Nuggets, Sacramento Kings'in konuğu oldu.

Nikola Jokic'in 35 sayı, 15 ribaund ve 7 asist ile oynayarak "double-double" yaptığı maçta kazanan 122-108'lik skorla Denver Nuggets oldu.

Konuk ekibin yıldız oyuncusu Jamal Murray, attığı 23 sayıyla Jokic'e eşlik etti.

Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis'in attığı 19 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.