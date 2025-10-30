Nikola Jokic yıldızlaştı: Nuggets, Pelicans'ı farklı geçti
NBA'de Denver Nuggets, New Orleans Pelicans'ı 122-88 mağlup etti.
NBA'de yeni sezonun heyecanı devam ediyor.
Batı Konferansı'nın beşinci haftasında Denver Nuggets, evinde New Orleans Pelicans'ı ağırladı.
Pepsi Center'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 122-88 kazandı.
Denver Nuggets'ta Nikola Jokic, karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamlayarak üst üste dördüncü kez triple-double yaptı.
New Orleans Pelicans'ta ise Jeremiah Fears, attığı 21 sayı ile birlikte takımının en skorer oyuncusu oldu.
New Orleans Pelicans karşısında kariyerinin 168. triple-double'ını yapan Jokic, NBA tarihinin normal sezonda en çok triple-double yapan üçüncü oyuncusu oldu.