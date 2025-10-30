Nikola Jokic yıldızlaştı: Nuggets, Pelicans'ı farklı geçti

NBA'de yeni sezonun heyecanı devam ediyor.

Batı Konferansı'nın beşinci haftasında Denver Nuggets, evinde New Orleans Pelicans'ı ağırladı.

Pepsi Center'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 122-88 kazandı.

Denver Nuggets'ta Nikola Jokic, karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamlayarak üst üste dördüncü kez triple-double yaptı.

New Orleans Pelicans'ta ise Jeremiah Fears, attığı 21 sayı ile birlikte takımının en skorer oyuncusu oldu.

