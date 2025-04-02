Nikola Jokic'in 61 sayısı galibiyete yetmedi. Minnesota, Denver'ı 140-139 yendi.



Büyük çekişmeye sahne olan maçta liderlik 21 kez el değiştirdi.



Normal süre 112-112, ilk uzatma devresi 125-125 sona erdi.



Minnesota, 2. uzatma bölümünün son saniyesine 1 sayı geride girse de kazandığı 2 serbest atışta Alexander Walker hata yapmadı ve maçı takımına kazandırdı.

BUNU BAŞARAN İKİ KİŞİ VAR



Denver'da Nikola Jokic 61 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle oynadı.



NBA tarihinde yalnızca James Harden ve Luka Doncic, 60 üstü sayıyla triple double yapmayı başarmıştı.

