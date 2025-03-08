Nikola Jokic'in çılgın triple-double performansı Nuggets'a galibiyeti getirdi

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, evinde ağırladığı Hornets'i Donovan Mitchell'in 24 sayılık performansıyla mağlup etti.



Evan Mobley'in 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double" yaptığı Cavaliers'ta, Darius Garland'ın 20 sayılık katkısı sezonun 53. galibiyetinde önemli rol oynadı.



Sezonun 48. yenilgisini alan Hornets'te Miles Bridges'in 46 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



JOKIC'İN TRIPLE-DOUBLE'I GALİBİYETİ GETİRDİ

Suns'ı evinde ağırlayan Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı, 21 ribaunt ve 22 asistle takımını galibiyete taşıdı.



Jokic, NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 ribaunt ve 20 asistle triple-double yapan ilk oyuncu oldu.



Nuggets'ta Aaron Gordon 27, Christian Braun 25 ve Jamal Murray 19 sayı kaydetti.



Devin Booker'ın 34, Kevin Durant'ın ise 29 sayısı Suns'ın 34. mağlubiyetini önleyemedi.



SONUÇLAR



Los Angeles Clippers-New York Knicks: 105-95



Denver Nuggets-Phoenix Suns: 149-141



Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-109



Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-106



Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 107-89



Toronto Raptors-Utah Jazz: 118-109



Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies : 111-122



Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 117-118



