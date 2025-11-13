Nikola Jokic'ten 55 sayılık resital, Nuggets 14 sayı farkla kazandı
NBA'de Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 130-116 mağlup etti.
NBA'de sezona 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile başlayan Los Angeles Clippers, evinde 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Denver Nuggets'ı ağırladı.
Çıktığı son altı maçın hepsini kaybeden ev sahibi ekip, bu defa da karşısında Nikola Jokic'i buldu.
Jokic, karşılaşmayı 55 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle tamamladı ve kendisi adına bu sezonun en iyi istatistiğini kaydetti. Nuggets da karşılaşmayı 130-116 kazandı.
Aaron Gordon, attığı 18 sayıyla birlikte Jokic'in ardından takımının en verimli oyuncusu oldu.
Clippers'ta ise James Harden'ın 22 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Nikola Jokić'in profesyonel kariyerinde bir maçta ulaştığı en yüksek skor ise 61 sayı.