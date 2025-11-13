Nikola Jokic'ten 55 sayılık resital, Nuggets 14 sayı farkla kazandı

NBA'de sezona 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile başlayan Los Angeles Clippers, evinde 8 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Denver Nuggets'ı ağırladı.

Çıktığı son altı maçın hepsini kaybeden ev sahibi ekip, bu defa da karşısında Nikola Jokic'i buldu.

Jokic, karşılaşmayı 55 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle tamamladı ve kendisi adına bu sezonun en iyi istatistiğini kaydetti. Nuggets da karşılaşmayı 130-116 kazandı.

Aaron Gordon, attığı 18 sayıyla birlikte Jokic'in ardından takımının en verimli oyuncusu oldu.

Clippers'ta ise James Harden'ın 22 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.