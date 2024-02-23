Nikola Jokic'ten Triple-Double: NBA tarihine geçti

NBA'de Denver Nuggets, Washington Wizards'ı 130-110'lık skorla geçerken Nikola Jokic maça damga vurdu.

Sırp basket 21 sayı, 19 ribaund ve 15 asistlik performans sergilerken, kariyerinde 121. kez triple-double yaparak tüm zamanlarda dördüncü sırada yer aldı.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

İki kez MVP seçilen oyuncu bu geceki triple-double'ıyla birlikte kariyeri boyunca karşılaştığı tüm takımlara karşı triple-double yapmış oldu.

Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından tüm zamanlarda bunu başaran üçüncü oyuncu oldu.

650. NORMAL SEZON MAÇINA ÇIKTI

Ayrıca Jokic kariyerindeki 650. normal sezon maçına çıktı ve bu da onu Nuggets tarihinde bu kilometre taşına ulaşan dördüncü oyuncu yapıyor.



Onun önünde Dan Issel (718), T.R. Dunn (734) ve Alex English (837) yer alıyor.

NUGGETS'IN BATI KONFERANSINDAKİ KONUMU

Nuggets 55 maçta 36-19'luk derecesiyle Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.



Wizards'ın ardından Cuma akşamı Oregon'da Portland Trail Blazers ile oynayacaklar.

Geçen sezon Nuggets, Miami Heat'i (beş maç sonunda) yenerek NBA Şampiyonu olmuştu.