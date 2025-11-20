Nikola Vucevic, Portland Trail Blazers'ı son saniyede yıktı

NBA'de sezona 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile giriş yapan Chicago Bulls, 6 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan Portland Trail Blazers'ın konuğu oldu.

Konuk ekip, 21 sayılık farkla önde girdiği son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Blazers, maçın son saniyelerine girilirken 121-119 öne geçti.

Bulls'un maçı kazanmak için yaptığı son atakta ise Nikola Vucevic öne çıktı. Tecrübeli oyuncu, kendisi için hazırlanan set oyununda üçlük atışını başarıyla tamamladı ve takımına 122-121'lik galibiyeti getirdi.

Art arda ikinci galibiyetini alan konuk ekipte Nikola Vucevic attığı 27 sayıyla maçın yıldızı olurken Coby White da attığı 25 sayıyla Karadağlı oyuncuya destek verdi.

Blazers'ta Jerami Grant 33 sayı, 9 ribaund; Deni Avdija ise 32 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle oynadı.