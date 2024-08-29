Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu Victoria Lopez evinde ölü bulundu

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un voleybolcusu Porto Rikolu Victoria Lopez evinde ölü bulundu.



Sporcudan haber alamayan kulüp yetkilileri, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesindeki evine gittiğinde Victoria'nın öldüğünü belirledi.



Oyuncunun kesin ölüm sebebine ilişkin otopsi raporu bekleniyor.

ÜÇ HAFTA ÖNCE TRANSFER OLDU

Transfer öncesi sağlık kontrolünden geçirilen oyuncularında hiçbir rahatsızlık tespit edilmediğini söyleyen Kulüp Müdürü Kenan Daştan, "Kendisini üç hafta önce transfer ettik. Pilar Marie Victoria Lopez takımımızdaki üç yabancı oyundan biri. Kendilerine Beşevler Mahallesi'nde apartmandan daireler tuttuk. Bugün yapılan idmana kendisi katılmadı. Merak ettik. Kendisini telefon ile defalarca aradık. Ama ulaşamadık. Arkadaşlarımız evine gidince çilingir ile kilitli olan kapıyı açtığımızda oyunumuzu yatağında ölmüş olarak bulduk. Polise haber verdik. Görevliler, herhangi bir şüpheli durumun olmadığını söylediler" dedi.



Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Victoria'nın ani ve beklenmedik ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıkları aktarıldı.