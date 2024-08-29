Nilüfer Belediyespor’un Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu (Pilar Marie Victoria Lopez kimdir?)

Nilüfer Belediyespor’un 29 yaşındaki Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez, hayatını kaybetti.



Antrenmana katılmaması üzerine evine gidilen sporcuyla ilgili acı gerçek burada ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken; 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinin ardından belirlenecek.

PİLAR MARİE VİCTORİA LOPEZ KİMDİR?

11 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelen Pilar Marie Victoria Lopez, geçtiğimiz sezon Fransa’nın Beziers Volley takımından Nilüfer Belediyespor’a transfer olmuştu. Lopez, Porto Riko Milli Takımı’nda da forma giyiyordu.