Nilüfer’in sultanları evinde galip

Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Karayolları’nı 3-0 yenerek haftalardır süren suskunluğunu bozdu.

Nilüferli voleybolcular Ankara ekibini Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Nilüfer'in sultanları 25-16,25-13 ve 25-18’lik açık farklı set sonuçları ile rakibini zorlanmadan müsabakayı kazanarak, 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Nilüfer Belediyesporlu Milenko ve Deniz Uyanık takımlarına kazandırdığı 13’er sayı ile maçın en skorer isimleri oldular.

Bu galibiyetle ligde 5. maçını kazanan Nilüfer Belediyespor puanını 13’e yükseltti. Mavi yeşil beyazlılar ilk yarının son haftasında 16 Aralık 2023 tarihinde deplasmanda Beşiktaş AYOS ile karşılaşacak.