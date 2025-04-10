NK Celje - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final mücadelesinde Fiorentina, NK Celje karşısında galibiyet arıyor. Çeyrek final maçı iki etaptan oluşurken rakibine üstünlük kuran takım adını yarı finale yazdıracak. Peki NK Celje - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Konferans Ligi’nde heyecan NK Celje - Fiorentina maçıyla devam ediyor. İtalyan ekibi Fiorentina, Konferans Ligi’nin favori takımları arasında yer alırken ilk maçta kazanarak avantajını eline geçirmeyi hedefliyor. Celje ise ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet için sahaya çıkacak. NK Celje - Fiorentina maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.
NK CELJE - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final mücadelesinde , Z'dezele Stadyumu ev sahipliği yaparken kritik karşılaşma 10 Nisan Perşembe günü saat 22:00’da başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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