NK Celje - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi’nde heyecan NK Celje - Fiorentina maçıyla devam ediyor. İtalyan ekibi Fiorentina, Konferans Ligi’nin favori takımları arasında yer alırken ilk maçta kazanarak avantajını eline geçirmeyi hedefliyor. Celje ise ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet için sahaya çıkacak. NK Celje - Fiorentina maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.



NK CELJE - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final mücadelesinde , Z'dezele Stadyumu ev sahipliği yaparken kritik karşılaşma 10 Nisan Perşembe günü saat 22:00’da başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



