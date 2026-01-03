Noa Lang için görüşmeler resmen başladı! Süper Lig devi imza peşinde

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Noa Lang için bir haber de Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Noa Lang'in temsilcisiyle görüşmelere başladı.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Napoli'nin ayrılığa izin vereceği ifade edilirken, oyuncuya Avrupa'dan da tekliflerin olduğu belirtildi.

Bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıkan Hollandalı futbolcu, 1 gol kaydetti ve 709 dakika süre buldu.