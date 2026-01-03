Noa Lang için görüşmeler resmen başladı! Süper Lig devi imza peşinde
03.01.2026 16:02
NTV - Haber Merkezi
Napoli'den ayrılması beklenen Noa Lang'in adı, Türk kulüpleriyle anılıyordu. Süper Lig'den ilgi gösteren ilk kulüp belli oldu.
Serie A devi Napoli'den ayrılığına kesin gözüyle bakılan hücum oyuncusu Noa Lang için dikkat çeken bir haber gündeme gelmişti.
"TÜRK KULÜPLERİ İLGİLENİYOR"
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Süper Lig'den bazı kulüpler, 26 yaşındaki futbolcu için Napoli'den bilgi istedi.
Haberin devamında Hollandalı futbolcunun geleceğine dair temasların sürdüğü aktarıldı.
Noa Lang'in Napoli'de yaşadığı gol sevinci.
GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Noa Lang için bir haber de Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Noa Lang'in temsilcisiyle görüşmelere başladı.
AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Napoli'nin ayrılığa izin vereceği ifade edilirken, oyuncuya Avrupa'dan da tekliflerin olduğu belirtildi.
Bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıkan Hollandalı futbolcu, 1 gol kaydetti ve 709 dakika süre buldu.