Noah - Lincoln Red maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3. ön eleme turu mücadeleleriyle devam edecek. Kritik mücadelede Noah, Lincoln Red’i konuk edecek. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Noah - Lincoln Red maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Noah, Lincoln Red karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Lincoln Red ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Noah - Lincoln Red maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.
NOAH - LİNCOLN RED MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Noah - Lincoln Red’i konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 19.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.
