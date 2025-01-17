Nordin Amrabat Hull City'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, tecrübeli futbolcu Nordin Amrabat'ı renklerine bağladı.

İngiliz temsilcisi, 37 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu ile sezon sonuna dek sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuya ilişkin kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hull City, sezon sonuna kadar sürecek bir anlaşmayla deneyimli kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.



"FUTBOL SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA İNGİLTERE DÜNYANIN EN İYİ ÜLKESİDİR"



Amrabat da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük bir geçmişi olan büyük bir kulüp. Artık Hull City ailesinin bir parçası olmaktan mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Futbol söz konusu olduğunda İngiltere dünyanın en iyi ülkesidir. Premier Lig dünyadaki tüm liglerin üstündedir ve Championship saygın bir ligdir. Teknik direktör kanat oyuncularının nasıl oynamasını istediğini, nasıl pres yapmaları gerektiğini anlattı ve artık ne beklediğini anlıyorum." ifadelerini kullandı.

