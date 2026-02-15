Norveç 20 madalyayla Kış Olimpiyatları'nda zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 8'inci gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni, skeleton, kayakla atlama ve sürat pateni branşlarında madalyalar dağıtıldı.

8'inci günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç; 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalyayla zirvedeki yerini korudu.

Madalya tablosunda ilk 10 sıra şöyle:

1 - Norveç (10 altın, 3 gümüş, 7 bronz; Toplam 20)

2 - İtalya (6 altın, 3 gümüş, 9 bronz; Toplam 18)

3 - ABD (5 altın, 8 gümüş, 4 bronz; Toplam 17)

4 - Avusturya (4 altın, 6 gümüş, 3 bronz; Toplam 13)

5 - Fransa (4 altın, 6 gümüş, 2bronz; Toplam 12)

6 - Almanya (4 altın, 5 gümüş, 4 bronz; Toplam 13)

7 - Hollanda (4 altın, 4 gümüş, 1 bronz; Toplam 9)

8 - İsveç (4 altın, 4 gümüş, 1 bronz; Toplam 9)

9 - İsviçre (4 altın, 2 gümüş, 3 bronz; Toplam 9)

10 - Japonya (3 altın, 4 gümüş, 8 bronz; Toplam 15)