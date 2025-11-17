Norveç, 27 yıl sonra Dünya Kupası'nda

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri I Grubu 8'inci maçında İtalya, Norveç'i konuk etti.

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçın 11'inci dakikasında İtalya Esposito ile öne geçti. Norveç ise 63'te Nusa ile yanıt verdi. Ardından süper yıldız Erling Haaland sahneye çıktı. Haaland'ın 78 ve golleriyle skoru 3-1'e getiren Norveç, son noktayı 90+3'te Larsen'le koydu. Norveç maçı 4-1 kazandı.

Grupta tüm maçlarını kazanan Norveç puanını 24 yaptı ve grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Norveç, 1998 yılından sonra ilk kez turnuvaya katılmaya hak kazandı. İtalya ise 18 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve play-off turuna kaldı.