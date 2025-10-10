Norveç - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Norveç - İsrail maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Norveç zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Norveç - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



NORVEÇ - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Norveç ve İsrail karşı karşıya geliyor. Oslo'da, Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

