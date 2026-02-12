Norveç Kış Olimpiyatları'nda zirveyi bırakmıyor

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 5'inci gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 13 madalyayla zirvede kalmaya devam etti. Oyunlarda 5'inci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şöyle şekillendi:

1 - Norveç (7 altın, 2 gümüş, 4 bronz; Toplam 13)

2 - ABD (4 altın, 6 gümüş, 2 bronz; Toplam 12)

3 - İtalya (4 altın, 2 gümüş, 7 bronz; Toplam 13)

4 - İsviçre (4 altın, 1 gümüş, 2 bronz; Toplam 7)

5 - Almanya (3 altın, 3 gümüş, 2 bronz; Toplam 8)

6 - Fransa (3 altın, 3 gümüş, 1 bronz; Toplam 7)

7 - İsveç (3 altın, 2 gümüş, 1 bronz; Toplam 6)

8 - Avusturya (2 altın, 5 gümüş, 1 bronz; Toplam 8)

9 - Japonya (2 altın, 2 gümüş, 4 bronz; Toplam 8)

10 - Hollanda (1 altın, 2 gümüş; Toplam 3)