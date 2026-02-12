Norveç Kış Olimpiyatları'nda zirveyi bırakmıyor
12.02.2026 03:48
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 5'inci gün sonunda 13 madalya kazanan Norveç liderliği sürdürdü.
Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 5'inci gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 13 madalyayla zirvede kalmaya devam etti. Oyunlarda 5'inci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şöyle şekillendi:
1 - Norveç (7 altın, 2 gümüş, 4 bronz; Toplam 13)
2 - ABD (4 altın, 6 gümüş, 2 bronz; Toplam 12)
3 - İtalya (4 altın, 2 gümüş, 7 bronz; Toplam 13)
4 - İsviçre (4 altın, 1 gümüş, 2 bronz; Toplam 7)
5 - Almanya (3 altın, 3 gümüş, 2 bronz; Toplam 8)
6 - Fransa (3 altın, 3 gümüş, 1 bronz; Toplam 7)
7 - İsveç (3 altın, 2 gümüş, 1 bronz; Toplam 6)
8 - Avusturya (2 altın, 5 gümüş, 1 bronz; Toplam 8)
9 - Japonya (2 altın, 2 gümüş, 4 bronz; Toplam 8)
10 - Hollanda (1 altın, 2 gümüş; Toplam 3)