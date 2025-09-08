Norveç - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Norveç, Moldova karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Norveç - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



NORVEÇ - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Norveç ve Moldova karşı karşıya geliyor.Oslo'da, Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 21.45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

