Norwich City'den Milot Rashica için ayrılık açıklaması

Galatasaray'da Milot Rashica, sezonun başarılı isimlerinden birisi olarak öne çıktı.



Kosovalı oyuncunun geleceği için Norwich City cephesinden açıklama geldi.



BBC'ye konuşan Norwich City Sportif Direktörü Stuart Webber, oyuncunun gelecek sezon büyük ihtimal takımda olmayacağını belirtti.



Webber açıklamasında; "Takımda satılabilecek isimler var. Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray'da çok başarılı bir kiralık dönemi geçirdi." dedi.



Kosovalı 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon takımı Galatasaray adına çıktığı 25 Süper Lig maçında 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.