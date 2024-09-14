Nottingham Forest, 55 yıl sonra Liverpool'u deplasmanda yendi

Sezona 3 maçta 3 galibiyet alarak başlayan ve kalesini gole kapatan Kırmızılar, ilk yarıda bir topu direkten dönerken girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 72. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Premier Lig 'in 4. haftasında Liverpool , Anfield'da ile Nottingham Forest ile karşılaştı.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Liverpool, skor üretemedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Sezona Teknik Direktör Arne Slot yönetiminde başlayan Liverpool, ilk yenilgisini bu maçta aldı ve 9 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 4 maç sonunda puanını 8'e yükseltti.

