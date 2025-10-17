Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Nottingham Forest, Chelsea’yi konuk ediyor. Nottingham Forest ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Nottingham Forest, yıldız isimleriyle Chelsea karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Chelsea ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Nottingham Forest - Chelsea mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Nottingham Forest - Chelsea kozlarını paylaşıyor.Nottingham'da, City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak ve beın Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
