Nottingham Forest - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Nottingham Forest - Leeds United karşı karşıya geliyor. Leeds United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Nottingham Forest - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Nottingham Forest - Leeds United kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.