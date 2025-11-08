Nottingham Forest - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
08.11.2025 14:46
NTV - Haber Merkezi
Premier Lig’de heyecan Nottingham Forest - Leeds United maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
NOTTİNGHAM FOREST - LEEDS UNİTED MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Nottingham Forest - Leeds United kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.