Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FA Cup yarı final

​İngiltere FA Cup heyecanı, 2024/25 sezonunun yarı final mücadelesinde Nottingham Forest ile Manchester City'yi karşı karşıya getiriyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik maç, Wembley Stadyumu'nda oynanacak.​



NOTTİNGHAM FOREST-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



FA Cup yarı final mücadelesi 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösterilen bu dev maç, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.



İngiltere'nin ünlü Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak. 90 dakikalık mücadelede eşitlik olması halinde ise uzatma dakikalarına ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek.



Nottingham Forest ile Manchester City arasında oynanacak FA Cup yarı final mücadelesi, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

