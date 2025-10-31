Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig heyecan Nottingham Forest - Manchester United maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Nottingham Forest - Manchester United karşı karşıya geliyor. Manchester United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNİTED MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Nottingham Forest - Manchester United kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
