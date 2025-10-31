Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Nottingham Forest - Manchester United karşı karşıya geliyor. Manchester United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER UNİTED MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Nottingham Forest - Manchester United kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak mücadele beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



