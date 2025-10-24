Nottingham Forest "nefes" aldı: "Takım içi moralimiz yükseldi"

"SONUNDA NEFES ALABİLİYORUM"



Maçın ardından basın mensuplarına röportaj veren Morgan Gibbs-White, karşılaşma hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Sonunda nefes alabildiğimi hissedebiliyorum. Çok kötü bir 2 ay geçirdik. Bu süreci City Ground'da bozmak harika bir duygu ve taraftarlarımız bunu kesinlikle hak ediyordu. Sean Dyche ile sadece bir maça çıktık ve az antrenman yapma fırsatı bulabildik ancak stadyumun içindeki morali hissedebilirsiniz. Takım içi moralimiz yükseldi, hem de çok fazla. Bu şekilde devam etmeli ve daha fazlası için çalışmalıyız. Bu, Dyche'ın başarısı."



