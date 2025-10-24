Nottingham Forest "nefes" aldı: "Takım içi moralimiz yükseldi"
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Nottingham Forest, Porto'yu 2-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz yıl Premier Lig'i 7. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Nottingham Forest için bu sezonun başlangıcı adeta bir kabusa dönüştü.
Sezona Nuno Espirito Santo yönetiminde başlayan kırmızı beyazlılar, kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile Portekizli teknik adam arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından 51 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verilmişti.
İngiliz ekibi bu ayrılığın üzerine geçtiğimiz sezon Tottenham Hotspur'u UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Ange Postecoglou'yu göreve getirmişti.
Avustralyalı teknik adamın yönetiminde çıkılan 8 maçta galibiyet alınamaması üzerine 60 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar, 19 Ekim 2025 günü oynanan Nottingham Forest-Chelsea maçının ardından ayrılmıştı.
Geçtiğimiz salı günü (21 Ekim 2025) Sean Dyche'ı takımın başına geçiren Forest, 54 yaşındaki teknik adamla ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Porto maçında çıktı.
PENALTILAR GALİBİYETİ GETİRDİ
Nottingham Forest'in stadyumu olan City Ground'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri Morgan Gibbs-White ile Igor Jesus attı. İki oyuncunun attığı gol de kazanılan penaltı atışının sonunda geldi.
"SONUNDA NEFES ALABİLİYORUM"
Maçın ardından basın mensuplarına röportaj veren Morgan Gibbs-White, karşılaşma hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Sonunda nefes alabildiğimi hissedebiliyorum. Çok kötü bir 2 ay geçirdik. Bu süreci City Ground'da bozmak harika bir duygu ve taraftarlarımız bunu kesinlikle hak ediyordu. Sean Dyche ile sadece bir maça çıktık ve az antrenman yapma fırsatı bulabildik ancak stadyumun içindeki morali hissedebilirsiniz. Takım içi moralimiz yükseldi, hem de çok fazla. Bu şekilde devam etmeli ve daha fazlası için çalışmalıyız. Bu, Dyche'ın başarısı."
- Etiketler :
- Uefa Avrupa Ligi
- Nottingham Forest
- Futbol