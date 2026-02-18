Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira: Yarın karışık duygular içinde olacağım

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik direktör, sözlerine Türkçe olarak "İyi akşamlar" diyerek başladı.

Yeniden Kadıköy'de bulunmanın büyük keyif olduğunu dile getiren Pereira, "Benim için bir onur. Burada çok güzel anılarım var. Burada olduğum için çok memnunum. Ümit ediyorum yarın maçtan keyif alırız, kaliteli bir maç olur. Saha içinde pek çok yetenek var. Her iki takım da güzel bir oyun oynamak istiyor. Çok fantastik bir atmosfer var. Ben de bu maçtan bunu bekliyorum. Burayla ilgili sadece güzel anları hatırlıyorum, güzel şeyleri hatırlıyorum. Taraftarlarla kurduğumuz bağ, insanlarla olan birlikteliğimiz var anılarımda." ifadelerini kullandı.

Nottingham Forest'ın başına geçtikten sonra ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak olan Pereira, Kadıköy atmosferini oyuncularına aktardığını söyledi.

Premier Lig'de de her yerde çok iyi atmosferlerde sahaya çıktıklarının altını çizen Pereira, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Futbola tutkuyla bağlılar. Oyuncular için keyif alacakları bir atmosfer olacağına inanıyorum. Burada olmak büyük bir keyif. Tutkuyla oynayan bir takımla karşılaşmak, tutkumuzu, enerjimizi, iddiamızı göstermek önemli. Bu organizasyon sadece taktik değil, mental olarak ifade edilir. Sahip olduğumuz kaliteyi ve kendimizi göstermek istiyorum." açıklamasında bulundu.

"BU FENERBAHÇE'Yİ, BENİM BAŞINDA OLDUĞUM TAKIMLA KARŞILAŞTIRMAM"

Takımın başına 2 gün önce geçmesine karşın enerjisini takıma hemen vermeye başladığını dile getiren Pereira, yarınki maçın, kalitelerini ispat etmek adına fırsat olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin başına 2 farklı dönemde geçtiğini hatırlatan Pereira, "Bu ülkede, bu şehirde yaşadım. Bu kulüpte 2 kez bulundum, çok anım var. Taraftarlar harika. Çok iyi maçlar oynadık. Karmaşık duygularım var ama yarın bu kulübe karşı ilk kez rakip olacağım. Tabii ki her seferinde kazanmak istiyorum. Doğru olanı yapmak için çalışıyorum. Burada iyi oynayıp kazanmak için geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundan kendi takımına almak istediği oyuncu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir soru. Çok iyi bir takımım var. Çok fazla yetenekli oyuncum var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak, organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek." cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hakkında da konuşan Pereira, şunları söyledi:

"Bu Fenerbahçe'yi, benim başında olduğum takımla karşılaştıramam. Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Fenerbahçe'nin sadece yetenekli oyuncuları yok, tecrübeli oyuncuları da var. Ben takımımla henüz 2 antrenman yaptım. Taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig çok sert bir lig. Yarın zor bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hocası da oyuncuları da kaliteli. İyi futbol oynamak istiyoruz."

"TAKIMIN TAKTİĞİNİ 2 GÜNDE DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Kendisinin öz güveninin yüksek olduğunu belirten Vitor Pereira, takımdaki oyuncuların kalitesinin farkında olduğu için bu görevi kabul ettiğini dile getirdi.

Nottingham Forest'ın kazanmaya başlaması gerektiğinin altını çizen Pereira, "Takımın, öz güvenini geri kazanması gerekiyor. Bildiğiniz gibi bana göre en önemli şey, 2 gün içinde pek çok bilgi getiremezsiniz. Bunun için akıllı olmalısınız. Net bir mesaj vermelisiniz öncelikle. Benim taktik olarak oynamayı sevdiğim bir şekil var. Ama takımın taktiğini 2 günde değiştiremezsiniz. Yine de oyunu nasıl oynamak istediğimize dair kimlik değiştirmeye çalıştık. 2 tarihi kulüp ve benim için bu 2 kulüpte çalışmak onur ve ayrıcalık. Yarın karmaşık duygular içinde olacağım ama burada olduğum için gerçekten çok mutluyum."

WHİTE: FENERBAHÇE, PREMİER LİG SEVİYESİNDE

Teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte basın toplantısında konuşan oyuncu Morgan Gibbs-White, teknik adam değişikliği sebebiyle bütün oyuncuların heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe karşısında hücum yapacaklarının altını çizen White, "Hocamız birkaç gündür bizimle. İstediklerini çok net şekilde ifade etti. Hepimiz yarın için çok heyecanlıyız. Oyuncular değişikliğe alışkındır. Bazen oyuncular gider, bazen hocalar gider. Önemli olan beraber olmamız. Biz de çok heyecanlıyız. Bizden ne istediğini çok net belli etti. Fenerbahçe son derece iyi bir takım. Ligde yenilmediler. Buradaki atmosferin farkındayız. Her iki takım için de iyi bir maç olacak. Sert bir takım ve maçta ne olacağını görmek için heyecanlıyız. Böyle bir atmosferde performans göstermek, oyuna odaklanmak, takıma odaklanmak gerekir. Bu atmosfere çok fazla takılmamaya çalışacağız, oyunumuza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara sahip olduğunun altını çizen White, "Fenerbahçe, Premier Lig seviyesinde, çok iyi oyuncuları olan bir takım. Kimin kim olduğuna dair detayları aldık. Hocamız da bilmemiz gerekenleri gösterdi. Yarın ne yapacağımızı biliyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz. Tabii ki takıma yardımcı olmak istiyorum, gol atmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Takım olarak sahada birliktelik göstermek istediklerinin altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Şu anda takımda pozitif bir enerji var. Yüksek bir oyuncu kalitesi var. Geçen seneye kıyasla bu birlikteliği sağlamak istiyoruz. Beklentiler yüksek. Bu tarz bir turnuvada ne kadar ileriye gideceğimize bakacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz, bizim için bu kadar basit. Atmosferi ve nasıl oynadıklarını biliyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz. Hocamız bize heyecan verici bir his getirdi, pozitif enerji verdi. Hemen adapte olmasını isteyemeyiz. Kendisinin çok net istekleri var. Bunu elimizden geldiğince yerine getireceğiz."