Nottingham Forest - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Nottingham Forest, West Ham’ı ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Nottingham Forest ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Nottingham Forest - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. West Ham zorlu Nottingham Forest deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.Brighton’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
NOTTİNGHAM FOREST - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Nottingham Forest ve West Ham kozlarını paylaşacak.
Nottingham'da, City Ground Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 16.00 başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
