Nottingham Forest'in yeni teknik direktörü açıklandı!

2022/2023 sezonunda İngiltere Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Nuno Espirito Santo yönetiminde ligi 7. sırada tamamlamış ve büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile Portekizli teknik adam arasında anlaşmazlıklar yaşanmış ve 9 Eylül 2025 tarihinde Nuno Espirito Santo ile yollar ayrılmıştı. İngiliz ekibi bu ayrılığın üzerine geçtiğimiz sezon Tottenham Hotspur'u UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Ange Postecoglou'yu göreve getirmişti. Avustralyalı teknik adamın yönetiminde çıkılan 8 maçta galibiyet alınamaması üzerine 60 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar geçtiğimiz pazar (19 Ekim 2025) günü oynanan Nottingham Forest-Chelsea maçının ardından ayrılmıştı. Kulüp, yeni teknik adamını resmen duyurdu.



Ange Postecoglou'nun Nottingham Forest kariyeri sadece 39 gün sürdü.

FOREST'TA SEAN DYCHE DÖNEMİ



Nottingham Forest'ın resmi internet sitesinde yayımlanan basın bülteniyle birlikte Sean Dyche'ın takımın yeni teknik direktörü olduğu açıklandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Nottingham Forest olarak Sean Dyche'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklamaktan gurur duyuyoruz. Gençlik yıllarında Forest'ın formasını giyen Dyche ile 2027 yazına kadar sözleşme imzaladık ve perşembe günü (23 Ekim 2025) oynayacağımız FC Porto maçında takımın başında olacak."



EN SON EVERTON'U ÇALIŞTIRDI



54 yaşındaki Sean Dyche'in portföyünde Watford, Burnley ve Everton gibi kulüpler bulunuyor. Bu kulüplerin başında toplam 557 maça çıkan İngiliz teknik adam, çalıştırdığı kulüpleri bir şekilde ligde tutmasıyla öne çıkıyor.





Kulübün sahibi Evangelos Marinakis, Ange Postecoglou'nun da takımın başındaki son maçı olan Nottigham Forest-Chelsea maçını bu şekilde izlemişti.

NOTTINGHAM FOREST 18. SIRADA



Premier Lig'de henüz 8 hafta geride kalmasına rağmen üçüncü teknik direktörünü açıklayan Nottingham Forest, bu maçların sonunda sadece 5 puan toplayabildi ve ligin 18. basamağında. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösteren İngiliz ekibi sadece 1 puan toplayabildi ve turnuva tablosunun 25. basamağında. Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında FC Porto'yu konuk edecek. 23 Ekim Perşembe günü yapılacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.



Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu Haberi Görüntüle