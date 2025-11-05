Novak Djokovic maçı kazandı; gözyaşlarına boğuldu
05.11.2025 10:23
Reuters
Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden hocası Nikola Pilic anısına hazırlanan videoyu görünce gözyaşlarını tutamadı.
38 yaşındaki Novak Djokovic, kazandığı 24 grand slam ile birlikte tarihin en iyi erkek tenisçisi olarak anılıyor.
Sırp raket, bu sezon katıldığı dört büyük grand slam'de de yarı finale çıkarak ilerleyen yaşına rağmen hala zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı.
Şu sıralarda Atina'da düzenlenen Hellenic Championship adlı turnuvada boy gösteren tecrübeli sporcu, şampiyonanın ikinci tur maçında Alejandro Tabilo'yu 2-0 mağlup ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu.
Novak Djokovic, Alejandro Tabilo'yu 7-6 ve 6-1'lik iki setin ardından 2-0 mağlup etti.
"ONUN İSMİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTTURMAYACAĞIM"
Turnuvanın organizatörleri, karşılaşmanın hemen ardından çocukluk yıllarında Djokovic'in antrenörlüğünü yapan ve geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden Nikola Pilic'in anısına hazırlanan videoyu ekranlara yansıttı.
Hocasını ekranlarda gören Sırp raket, bu görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı. Djokovic, ATP'nin internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok duygusal bir andı. Onun benim ve ailem için ifade ettikleri çok büyük. O, benim tenisteki babamdı, ben de ona böyle seslenirdim. Benim bugün dönüştüğüm kişide Niki'nin büyük emeği var. Onun hayatını kaybettiğini öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Yaşadığım sürece onun ismini hiçbir zaman unutturmayacağım. Bugün bir efsaneye nasıl veda edileceğini gördük, eminim ki insanlar da bu vesileyle Niki'nin tenis için ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Bunu hak ediyor. Özel bir adamdı."