Novak Djokovic, Wimbledon'dan para cezası aldı

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'a karşı kaybettiği Wimbledon tek erkekler finalinde raketini kırması sonucunda para cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Djokovic'e Wimbledon tarafından 6,117 sterlin para cezası verildi. Cezanın turnuva ödülünden düşüleceği belirtildi.



Djokovic, maç sonrası sinirlerine hakim olamadığını ve bu nedenle böyle bir eylemde bulunduğunu ifade etmişti.



20 yaşındaki Alcaraz, Djokovic'in Margaret Court'un en çok grand slam turnuvası kazanan tenisçi rekorunu egale etmesini engelleyerek kariyerinin ilk Wimbledon zaferini elde etti.

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