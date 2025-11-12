Novak Djokovic'ten Sinner'ın men kararına tepki: "Zamanlaması çok garip"

38 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, istatistiklere göre tarihin en başarılı tenisçisi konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen “Hellenic Championship”ten zaferle ayrılan tecrübeli raket, kariyerinin 101. şampiyonluğunu kazanmıştı.

Bu başarısının ardından İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuşan Djokovic, Jannik Sinner'ın 2024 yılında aldığı tenisten men cezasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONU KARİYERİ BOYUNCA TAKİP EDECEK"

2024 yılının mart ayında düzenlenen Indian Wells adlı turnuva öncesi oyunculara rutin doping kontrolleri yapılmış ve Jannik Sinner'ın vücudunda yasaklı madde tespit edilmişti.

Bunun üzerine İtalyan rakete üç aylığına kortlardan men cezası verilmişti. Djokovic, bu konu hakkında şunları söyledi: "Bu, çok büyük bir şeydi. Belli bir süre geçtikten sonra etkisi azalacak ama durmadan bunu onun önüne getiren insanlar olacak. Yani bu olay kariyeri boyunca Sinner'ı takip edecek. Tıpkı benim pandemi döneminde yaşadıklarımın beni takip etmesi gibi."

NOT: Novak Djokovic, 2022 yılında düzenlenen Avustralya Açık'a ülkeye giriş izni olmadığı için katılamamıştı. Sırp raketin vize alamamasının sebebi ise zorunlu olan Covid-19 aşısını yaptırmamasıydı.

"YETERİNCE ŞEFFAF DEĞİLLER"

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı'nın da konuyla ilgili süreci iyi yönetemediğini belirten Sırp raket, “Şeffaf değillerdi. Tutarlı değillerdi. Men cezasının geliş süreci de ikna edici değildi. Zamanlama da garipti, sadece 3 ay men cezası aldı ve hiçbir "Grand Slam”i kaçırmamış oldu. Bu sadece garipti. Sürecin yönetiminden memnun değilim. Daha önce başka sporcuların da başına bu tür olaylar geldi. Onlar, verilen cezanın tercih edilen bir şey olduğununu belirterek şikayet ediyorlar." diyerek sözlerini sonlandırdı.