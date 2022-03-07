Novak Djokovic'ten Ukraynalı tenisçiye destek mesajı

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rusya'nın saldırısının ardından orduya katılan Ukraynalı eski tenisçi Sergiy Stakhovsky'ye yardım teklifinde bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 15:46 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 15:49

Novak Djokovic'ten Ukraynalı tenisçiye destek mesajı

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Aşı olmadığı için Avustralya Açık'a katılamayan ünlü tenisçi Djokovic, Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda orduya katılan eski meslektaşı Sergiy Stakhovsky'ye yardım teklifinde bulundu.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle ailesini geride bırakarak Kiev'e giden ve orduya katılan 36 yaşındaki Stakhovsky, sosyal medya hesabından Novak Djokovic ile arasında geçen yazışmaları paylaştı.

Djokovic mesajında, "Stako, nasılsın? Cephede misin? Seni düşünüyorum, umarım ortalık yeniden sakinleşir. Lütfen yardım göndermenin en iyi yolunu bana söyle. Maddi veya diğer türlü yardımlar." Stakhovsky ise, "Desteğin için teşekkürler. Ukrayna minnettar." cevabını verdi.

Stakhovsky'nin yanı sıra Ukraynalı eski yıldız boksörler Wladimir Klitschko ve Vitali Klitschko ile dünya ağır siklet şampiyonu Oleksandr Usyk, Ukrayna'da savaşa katılmıştı.

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