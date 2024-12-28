NTV'nin konuğu Hüseyin Yücel: Taraftarla futbolcular arasında iletişim koptu
Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel NTV'ye konuştu. Yücel, "İçinde bulunduğumuz kaos ortamı var. Taraftarla futbolcular arasında iletişim kopmuş durumda." ifadelerini kullandı. Yücel, diğer başkan adayı Serdal Adalı'ya bir çağrı yaparak seslendi.
Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel NTV'nin konuğu oldu.
Takımının son durumundan ve gelecekler planlarından bahseden Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"İçinde bulunduğumuz kaos ortamı var. Yaşadığımız şeyler Beşiktaş'ın etik değerlerine yakışmayan olaylar. Birlik ve beraberlik sağlamamız lazım. Taraftarla futbolcular arasında iletişim kopmuş durumda.
Mayıs ayında eski başkanların bir arada olduğu birlik ve beraberlik ortamı hayal ediyorum. Ocak ayı transfer döneminde eksiklerimizi kapatıp yeni sezonda şampiyonluğa oynamak istiyoruz.
"SAMET HOCA İLE FRIEDEL ARASINDA ÇİFT BAŞLILIK VARDI"
Son bir haftada işler çığrından çıktı. Samet hoca ile Friedel arasında çift başlılık vardı. Kalkışmayı başkan Samet hoca ve Friedel için kullandı, kamuoyu başka şekilde aldı. Darbeci olan bir anlayış göreve gelir gelmez seçime gidiyor. Bu söylemler trajikomik söylemler.
Eğer bedel varsa ödemeye hazırım. Hiçbir şeyden haberim yoktu söylemlerine girmiyorum ama Serdal Adalı'nın eş başkanlık vardı söylemine de asla katılmıyorum.
"KEŞKE ONLARI DİNLESEYDİM"
Üç transferde aktif rol oynadım diğerlerinden haberim vardı. Sayın başkan imza törenlerine benim katılmam gerektiğini söyledi, danışman arkadaşlarım katılmamı söyledi. Keşke onları dinleseydim.
Kim seçilirse seçilsin 70 milyon euro'luk bir finansman bulmak zorunda. 100 milyon euro'luk borcun 50 milyonu mevcut faiz. 20 milyonu geçmiş vergi borçlarından kaynaklı. 30 milyonluk bir bonservis ödemesi var.
Mete Vardar ve Onur Göçmez hiçbir şekilde başkan tarafından futbola dahil edilmedi. Futbolun içinden gelenler kenarda kaldı.
"SERGEN YALÇIN'LA MASAYA OTURACAĞIZ"
Seçildiğimiz taktirde ilk olarak Sergen Yalçın'la masaya oturacağız. İlk teklifi kendisine yapacağız. Beşiktaş başkan adaylarının tek çözümü Sergen Yalçın, bu nasıl bir vizyonsuzluk gibi bir algı oluştu. İlk etapta yerli hoca olacak tercihimiz.
Bu yönetimde yapmak istediklerimin yüzde 10'unu yaptım. Geliri olmayan bir Beşiktaşla karşı karşıya kaldık. Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere iki kupa aldık. Maalesef algı gerçeği döver. Başkanımız istifa sürecini daha iyi yönetebilirdi.
ADALI'YA ÇAĞRI
Eğer Serdal Adalı kazanırsa ilk sponsoru ben olacağım. Ben buradan sponsorluk sözünü veriyorum, sen de bana sponsorluk sözünü veriyor musun?"
BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANLARI
Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924: Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012: Yalçın Karadeniz
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi
2023-2024: Hasan Arat
2024: Hüseyin Yücel
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