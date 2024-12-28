NTV'nin konuğu Hüseyin Yücel: Taraftarla futbolcular arasında iletişim koptu

Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel NTV'nin konuğu oldu.



Takımının son durumundan ve gelecekler planlarından bahseden Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"İçinde bulunduğumuz kaos ortamı var. Yaşadığımız şeyler Beşiktaş'ın etik değerlerine yakışmayan olaylar. Birlik ve beraberlik sağlamamız lazım. Taraftarla futbolcular arasında iletişim kopmuş durumda.

Mayıs ayında eski başkanların bir arada olduğu birlik ve beraberlik ortamı hayal ediyorum. Ocak ayı transfer döneminde eksiklerimizi kapatıp yeni sezonda şampiyonluğa oynamak istiyoruz.

"SAMET HOCA İLE FRIEDEL ARASINDA ÇİFT BAŞLILIK VARDI"



Son bir haftada işler çığrından çıktı. Samet hoca ile Friedel arasında çift başlılık vardı. Kalkışmayı başkan Samet hoca ve Friedel için kullandı, kamuoyu başka şekilde aldı. Darbeci olan bir anlayış göreve gelir gelmez seçime gidiyor. Bu söylemler trajikomik söylemler.

Eğer bedel varsa ödemeye hazırım. Hiçbir şeyden haberim yoktu söylemlerine girmiyorum ama Serdal Adalı'nın eş başkanlık vardı söylemine de asla katılmıyorum.

"KEŞKE ONLARI DİNLESEYDİM"



Üç transferde aktif rol oynadım diğerlerinden haberim vardı. Sayın başkan imza törenlerine benim katılmam gerektiğini söyledi, danışman arkadaşlarım katılmamı söyledi. Keşke onları dinleseydim.

Kim seçilirse seçilsin 70 milyon euro'luk bir finansman bulmak zorunda. 100 milyon euro'luk borcun 50 milyonu mevcut faiz. 20 milyonu geçmiş vergi borçlarından kaynaklı. 30 milyonluk bir bonservis ödemesi var.

Mete Vardar ve Onur Göçmez hiçbir şekilde başkan tarafından futbola dahil edilmedi. Futbolun içinden gelenler kenarda kaldı.

"SERGEN YALÇIN'LA MASAYA OTURACAĞIZ"



Seçildiğimiz taktirde ilk olarak Sergen Yalçın'la masaya oturacağız. İlk teklifi kendisine yapacağız. Beşiktaş başkan adaylarının tek çözümü Sergen Yalçın, bu nasıl bir vizyonsuzluk gibi bir algı oluştu. İlk etapta yerli hoca olacak tercihimiz.

Bu yönetimde yapmak istediklerimin yüzde 10'unu yaptım. Geliri olmayan bir Beşiktaşla karşı karşıya kaldık. Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere iki kupa aldık. Maalesef algı gerçeği döver. Başkanımız istifa sürecini daha iyi yönetebilirdi.

ADALI'YA ÇAĞRI

Eğer Serdal Adalı kazanırsa ilk sponsoru ben olacağım. Ben buradan sponsorluk sözünü veriyorum, sen de bana sponsorluk sözünü veriyor musun?"