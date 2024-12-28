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NTV'nin konuğu Hüseyin Yücel: Taraftarla futbolcular arasında iletişim koptu

Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel NTV'ye konuştu. Yücel, "İçinde bulunduğumuz kaos ortamı var. Taraftarla futbolcular arasında iletişim kopmuş durumda." ifadelerini kullandı. Yücel, diğer başkan adayı Serdal Adalı'ya bir çağrı yaparak seslendi.

NTV'nin konuğu Hüseyin Yücel: Taraftarla futbolcular arasında iletişim koptu

Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan 'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel NTV'nin konuğu oldu. 

Takımının son durumundan ve gelecekler planlarından bahseden Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"İçinde bulunduğumuz kaos ortamı var. Yaşadığımız şeyler Beşiktaş'ın etik değerlerine yakışmayan olaylar. Birlik ve beraberlik sağlamamız lazım. Taraftarla futbolcular arasında iletişim kopmuş durumda.

Mayıs ayında eski başkanların bir arada olduğu birlik ve beraberlik ortamı hayal ediyorum. Ocak ayı transfer döneminde eksiklerimizi kapatıp yeni sezonda şampiyonluğa oynamak istiyoruz.

"SAMET HOCA İLE FRIEDEL ARASINDA ÇİFT BAŞLILIK VARDI"

Son bir haftada işler çığrından çıktı. Samet hoca ile Friedel arasında çift başlılık vardı. Kalkışmayı başkan Samet hoca ve Friedel için kullandı, kamuoyu başka şekilde aldı. Darbeci olan bir anlayış göreve gelir gelmez seçime gidiyor. Bu söylemler trajikomik söylemler.

Eğer bedel varsa ödemeye hazırım. Hiçbir şeyden haberim yoktu söylemlerine girmiyorum ama Serdal Adalı'nın eş başkanlık vardı söylemine de asla katılmıyorum.

"KEŞKE ONLARI DİNLESEYDİM"

Üç transferde aktif rol oynadım diğerlerinden haberim vardı. Sayın başkan imza törenlerine benim katılmam gerektiğini söyledi, danışman arkadaşlarım katılmamı söyledi. Keşke onları dinleseydim.

Kim seçilirse seçilsin 70 milyon euro'luk bir finansman bulmak zorunda. 100 milyon euro'luk borcun 50 milyonu mevcut faiz. 20 milyonu geçmiş vergi borçlarından kaynaklı. 30 milyonluk bir bonservis ödemesi var.

Mete Vardar ve Onur Göçmez hiçbir şekilde başkan tarafından futbola dahil edilmedi. Futbolun içinden gelenler kenarda kaldı. 

"SERGEN YALÇIN'LA MASAYA OTURACAĞIZ"

Seçildiğimiz taktirde ilk olarak Sergen Yalçın'la masaya oturacağız. İlk teklifi kendisine yapacağız. Beşiktaş başkan adaylarının tek çözümü Sergen Yalçın, bu nasıl bir vizyonsuzluk gibi bir algı oluştu. İlk etapta yerli hoca olacak tercihimiz.

Bu yönetimde yapmak istediklerimin yüzde 10'unu yaptım. Geliri olmayan bir Beşiktaşla karşı karşıya kaldık. Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere iki kupa aldık. Maalesef algı gerçeği döver. Başkanımız istifa sürecini daha iyi yönetebilirdi. 

ADALI'YA ÇAĞRI

Eğer Serdal Adalı kazanırsa ilk sponsoru ben olacağım. Ben buradan sponsorluk sözünü veriyorum, sen de bana sponsorluk sözünü veriyor musun?"

NTV'nin konuğu Hüseyin Yücel: Taraftarla futbolcular arasında iletişim koptu - 1

'IN BAŞKANLARI

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924: Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012: Yalçın Karadeniz

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023-2024: Hasan Arat

2024: Hüseyin Yücel

Beşiktaş'ta seçim zamanı: Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak

Beşiktaş'ta seçim zamanı: Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak

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