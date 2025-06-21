Nuno Espirito Santo'dan yeni imza

Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun sözleşmesini uzattığını duyurdu.



51 yaşındaki teknik adamla 2028 yazına kadar sürecek 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandı.

"ÖZEL BİR BAĞ KURMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"



Portekizli çalıştırıcı "Bu harika futbol kulübündeki yolculuğuma devam edebildiğim için çok mutluyum. Forest'a geldiğimizden bu yana, oyuncular, taraftarlar ve kulüpteki herkes arasında özel bir bağ kurmak için çok çalıştık ve bu da geçtiğimiz sezon önemli başarılar elde etmemize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.



Aralık 2023'ten bu yana İngiliz ekibinin başında olan Santo, Premier Lig'de daha önce Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.



Nottingham Forest takımının başında 68 maça çıkan, Santo 1.49'luk ortalama elde etmişti.