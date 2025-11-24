Nuri Şahin, 90+11'de gelen yenilgi sonrası isyan etti: "Bu hakemlerle bir yere varamayız"

"BU HAKEMLERLE BİR YERE VARAMAYIZ"

"Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Ancak burada 200 çalışan var, herkes emek veriyor. Onların emeğine çok yazık oldu! İsim vermeden söyleyeceğim... Hakemlerimiz biraz sağduyulu olmalı! Bu kalitedeki hakem yönetimiyle bir yere varamayız."