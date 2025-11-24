Nuri Şahin, 90+11'de gelen yenilgi sonrası isyan etti: "Bu hakemlerle bir yere varamayız"
24.11.2025 23:14
NTV - Haber Merkezi
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Şahin'in sözleri:
"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ"
"Çok gururluyum, Trabzonspor gibi bir takıma karşı 90 dakika eksikle ancak böyle oynanabilir. Diğer taraftan çok üzgünüm, emeğimizin karşılığı bu değildi."
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor maçında oyuncularına sık sık taktik verdi.
"BU HAKEMLERLE BİR YERE VARAMAYIZ"
"Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Ancak burada 200 çalışan var, herkes emek veriyor. Onların emeğine çok yazık oldu! İsim vermeden söyleyeceğim... Hakemlerimiz biraz sağduyulu olmalı! Bu kalitedeki hakem yönetimiyle bir yere varamayız."
Hakem Halil Umut Meler'in Başakşehirli Ebosele'ye kırmızı kart gösterdiği an.
"GELİYORUZ!"
"Şunu söylemeyelim Başakşehir yeniden bir takım oluyor! Geliyoruz! Acı çekiyoruz ama takımımla gurur duyuyorum! Buradayız, ayaktayız... Hiçbir şey olmadı ve devam edeceğiz."