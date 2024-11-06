Nuri Şahin, Borussia Dortmund tarihinde bir ilki başardı
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Alman devinin tarihine geçti. 36 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-siyahlılarla iç sahada çıktığı 7 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör oldu.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Garz'ı sahasında 1-0 mağlup etti.
Edin Terzic'in ayrılığı sonrası göreve getirilen Şahin, Alman devinin tarihine adını yazdırmayı başardı.
DORTMUND TARİHİNE GEÇTİ
Nuri Şahin, Borussia Dortmund tarihinde iç sahada çıktığı ilk 7 resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.
36 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde 15 resmi maça çıkan Dortmund, bu mücadelelerden 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
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