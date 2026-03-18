Nuri Şahin: "Çok üzgünüm, çok gereksiz bir puan kaybı"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aradan önceki maçların önemini vurgulayan Nuri Şahin, "İstemediğimiz bir oyun ve sonuç. Rakip 5'li oynayarak defansif anlamda bizi nasıl karşıladığını ve ne yapmaya geldiğini gösterdi. Çok yavaş oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Üç puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok üzgünüm. Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik. Milli arada biraz dinlenip Kocaelispor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.