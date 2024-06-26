Nuri Şahin, Dortmund'da 3 futbolcunun ayrılığına onay verdi

Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Borussia Dortmund, gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.

Edin Terzic'in ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Nuri Şahin'i getiren Alman ekibinde 3 futbolcunun ayrılığına izin verildi.

BILD'in haberine göre, Youssoufa Moukoko ve Sebastian Haller'in takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Karim Adeyemi içinse 30 milyon euro veya üzerinde bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Salih Özcan ve Niklas Süle'nin ise takımda kalmak istediği kaydedildi.