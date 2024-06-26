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Nuri Şahin, Dortmund'da 3 futbolcunun ayrılığına onay verdi

Nuri Şahin'in teknik direktörlük görevine getirildiği Borussia Dortmund, 3 yıldızın ayrılığına izin verdi. Öte yandan Salih Özcan ve Niklas Süle'nin takımda kalmak istediği kaydedildi.

Nuri Şahin, Dortmund'da 3 futbolcunun ayrılığına onay verdi

Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti , gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.

Edin Terzic'in ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Nuri Şahin'i getiren Alman ekibinde 3 futbolcunun ayrılığına izin verildi.

BILD'in haberine göre, Youssoufa Moukoko ve Sebastian Haller'in takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Karim Adeyemi içinse 30 milyon euro veya üzerinde bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceği belirtildi. 

Salih Özcan ve Niklas Süle'nin ise takımda kalmak istediği kaydedildi.

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