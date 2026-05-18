Nuri Şahin için Fenerbahçe iddiasına resmi açıklama. Başkan yanıtladı
18.05.2026 12:11
Sezonun sona ermesinin ardından bu yaz yeni teknik direktörünü belirleyecek olan Fenerbahçe için Nuri Şahin açıklaması geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yer almaya hak kazanan sarı-lacivertlilerde gözler 6-7 Haziran'daki seçime çevrilmişken, bir yandan da yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilmeye başlandı.
NURİ ŞAHİN İDDİASI
Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bu konuda çalışma yürüttüğü bilinirken, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de adı gündeme gelmişti.
BAŞKAN GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Başakşehir ile özellikle ligin ikinci yarısında önemli çıkış yakalayan ve sezonu 57 puanla 5. sırada tamamlayan Şahin için kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'dan resmi açıklama geldi.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin.
“FENERBAHÇE'YE GİTMEYECEK”
Beyaz TV'ye konuşan Gümüşdağ, "Nuri Şahin, Fenerbahçe’ye gidecek mi?" sorusuna "Hayır. Biz Nuri hocamızdan çok memnunuz, devam ediyoruz." yanıtını verdi.
BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI
İstanbul ekibine 15 Eylül 2025 tarihinde imza atan 37 yaşındaki çalıştırıcı; takımının başında çıktığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 1.74'lük puan ortalaması tutturdu.