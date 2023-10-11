Nuri Şahin'den ayrılık iddialarına yanıt: "Buradayım"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Sabri Gülel'in görevi bırakacağını açıklamasının ardından teknik direktör Nuri Şahin'in göreve devam edip etmeyeceği konuşuluyordu.

Nuri Şahin, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda bu söylentilere son verdi.

Şahin, "Buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz, yaşanacak mutluluklarımız var. Bu şehri seviyorum, bu takıma inanıyorum, bu taraftara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Akdeniz ekibiyle şu ana kadar 81 resmi mücadeleye çıkan Nuri Şahin bu karşılaşmalardan 32 galibiyet, 20 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Şahin, maç başına 1.43 puan ortalaması yakaladı.