Nuri Şahin'den Dortmund'a Semih Kılıçsoy raporu

Beşiktaş'ta son haftalarda kaydettiği gollerle çıkış yakalayan ve dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'un talipleri artıyor.

Sabah'ın haberine göre, Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Nuri Şahin'in Beşiktaş'ın genç yıldızını yakından takip ettiği öne sürüldü.

Gelecekte sarı-siyahlılarda teknik direktörlük hayali kuran Şahin, Süper Lig'den genç yetenekleri Alman ekibine raporladığı da kaydedildi.

Daha önce Demir Ege Tıknaz'la da ilgilenen Dortmund scoutlarının Semih Kılıçsoy'u ilgi odağı haline getirdiği belirtildi.

"ÇOK YETENEKLİ VE YAŞINA GÖRE FİZİKSEL OLARAK ÇOK OLGUN"

Nuri Şahin scouting ve transfer komitesine sunduğu raporda, "Dikkatle takip etmeliyiz. Çok yetenekli ve yaşına göre de fiziksel olarak çok olgun bir oyuncu. Maçlarını izleyip, sezon sonuna kadar gözlemleyelim." dediği belirtildi.

Ayrıca Borussia Dortmund'un scout ekibinin Konyaspor karşılaşmasında da Semih Kılıçsoy'u yakından takip edeceği öne sürüldü.

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ın kapısını Semih Kılıçsoy için ilk olarak Borrussia Dortmund'un çalması bekleniyor.