Nürnberg - Braunschweig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Nürnberg - Braunschweig karşı karşıya geliyor. Braunschweig zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Nürnberg - Braunschweig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



NÜRNBERG - BRAUNSCHWEİG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Nürnberg - Braunschweig kozlarını paylaşıyor. Nuremberg'de, Max-Morlock Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak mücadele Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



