Nürnberg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Nürnberg - Holstein Kiel maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Holstein Kiel yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



NÜRNBERG - HOLSTEİN KİEL MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de Nürnberg - Holstein Kiel karşı karşıya geliyor. Nuremberg'de, Max-Morlock Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 14.30’da başlayacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal henüz belli olmadı.

