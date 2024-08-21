Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber: Kadrodan çıkarıldı

Bordo-mavililer, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e konuk olacak.

Maç öncesinde bordo-mavili kulüp, Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada Nijeryalı yıldızın sol alt adelesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Nwakaeme, sakatlığı sebebiyle St. Gallen maçı kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor'un Nwakaemi'nin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

Bordo-mavililerde Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas UEFA'ya bildirilen listede yer almamıştı.



TRABZONSPOR'UN ST. GALLEN KADROSUNDAKİ FUTBOLCULAR

Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Batista Mendy, Stefan Savic, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yilmaz, John Lundstram, Edin Visca,Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Trezeguet, Denis Draguş, Enis Destan, Mislav Orsic